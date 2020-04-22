Почти 30% экспорта Узбекистана по итогам первого квартала пришлось на золото

В структуре экспорта Узбекистан в 1 квартале 2020 года основная доля поставок пришлась по-прежнему на золото – 29,8% (чуть более 1 млрд. долларов).
За тот же период прошлого году этот показатель составил 32,5%, в 2018 году – 37,4%, говорится в отчете Госкомстата РУз.
Напомним, что в январе-феврале этого года Узбекистан экспортировал золота на сумму 1,005 млрд долларов. Прирост в марте не отмечается.
Следует отметить, что в последние годы Узбекистан увеличил экспорт золота. Экспорт золота превысил 823,9 млн долларов в 2015 году, 738,2 млн долларов в 2016 году, 1,6 млрд долларов в 2017 году, 2,91 млрд долларов в 2018 году и 4,9 млрд долларов в 2019 году.
Источник: Кабар
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