В Казахстане подтверждены 22 новых случая коронавируса. Всего 2047

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:50 в Казахстане зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы – 13, Алматинской области - 7, Нур-Султане - 2.
Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 2047 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 693;
- Нур-Султан - 403;
- Кызылординской области - 151;
- Шымкент - 103;
- Карагандинской области - 101;
- Акмолинской области - 83;
- Атырауской области - 82;
- Жамбылской области – 76;
- Западно-Казахстанской области - 72;
- Туркестанской области - 66;
- Алматинской области - 62;
- Павлодарской области - 37;
- Костанайской области - 34;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Мангистауской области - 16;
- Восточно-Казахстанской области - 11.
Источник: centralasia.media
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