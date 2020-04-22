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В Казахстане подтверждены 22 новых случая коронавируса. Всего 2047

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:50 в Казахстане зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы – 13, Алматинской области - 7, Нур-Султане - 2.

Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 2047 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 693;

- Нур-Султан - 403;

- Кызылординской области - 151;

- Шымкент - 103;

- Карагандинской области - 101;

- Акмолинской области - 83;

- Атырауской области - 82;

- Жамбылской области – 76;

- Западно-Казахстанской области - 72;

- Туркестанской области - 66;

- Алматинской области - 62;

- Павлодарской области - 37;

- Костанайской области - 34;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Мангистауской области - 16;

- Восточно-Казахстанской области - 11.

Источник: centralasia.media

           

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