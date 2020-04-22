Штат Миссури подал иск в суд против Китая из-за коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвиняя страну в пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора штата Эрика Шмитта.

«Правительство Китая лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны быть привлечены к ответственности за свои действия», - заявил Шмитт.

Иск обвиняет власти Китая в том, что они «обманывали публику, не публиковали важную информацию, арестовывали жаловавшихся, отрицали факт передачи вируса от человека к человеку, уничтожали медицинские исследования, позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом... тем самым вызвав пандемию, которую можно было предотвратить». Власти Китая отрицают эти и другие обвинения.

Также власти Миссури обвиняют КНР в том, что на начальном этапе вирус не сдерживали - так, 1 января из Уханя, где произошла вспышка, в другие города выехало 175 тыс. человек.

От КНР требуют возмещения за «нарушение общественного порядка», «чрезвычайно опасные действия» и «невыполнение обязанностей». Точной суммы требуемого возмещения истцы не называют.

Ответчиками по иску выступает правительство КНР, Коммунистическая партия Китая и ряд других официальных лиц и государственных институтов.

У иска, вероятнее всего, нет перспектив в суде США. Американские суды, как правило, исходят из концепции суверенного иммунитета, когда те или иные действия иностранных властей неподсудны уголовному и гражданскому суду в США, говорится в сообщении.

Источник: centralasia.media