Штат Миссури подал иск в суд против Китая из-за коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвиняя страну в пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора штата Эрика Шмитта.
«Правительство Китая лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны быть привлечены к ответственности за свои действия», - заявил Шмитт.
Иск обвиняет власти Китая в том, что они «обманывали публику, не публиковали важную информацию, арестовывали жаловавшихся, отрицали факт передачи вируса от человека к человеку, уничтожали медицинские исследования, позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом... тем самым вызвав пандемию, которую можно было предотвратить». Власти Китая отрицают эти и другие обвинения.
Также власти Миссури обвиняют КНР в том, что на начальном этапе вирус не сдерживали - так, 1 января из Уханя, где произошла вспышка, в другие города выехало 175 тыс. человек.
От КНР требуют возмещения за «нарушение общественного порядка», «чрезвычайно опасные действия» и «невыполнение обязанностей». Точной суммы требуемого возмещения истцы не называют.
Ответчиками по иску выступает правительство КНР, Коммунистическая партия Китая и ряд других официальных лиц и государственных институтов.
У иска, вероятнее всего, нет перспектив в суде США. Американские суды, как правило, исходят из концепции суверенного иммунитета, когда те или иные действия иностранных властей неподсудны уголовному и гражданскому суду в США, говорится в сообщении.
Источник: centralasia.media
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