Бывший вице-министр Казахстана Камалжан Надыров заразился коронавирусом

Бывший вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров заразился коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщил глава Минздрава Елжан Биртанов.

Биртанов напомнил о назначении Надырова на должность руководителя управления общественного здравоохранения Алматы, о котором стало известно накануне.

"Для усиления команды города предполагалось назначение на эту должность Надырова К. Т. Вместе с тем вчера поздно вечером у него подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", в связи с чем он госпитализирован для лечения.

Выражаю слова поддержки и скорейшего выздоровления моему коллеге Камалжану Талгатовичу!

В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка Абилдаева Т. Ш. приостановлена", - сообщил Биртанов.

Ранее сообщалось, что Камалжан Надыров освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана. Его место заняла Людмила Бюрабекова.

Источник: Tengrinews.kz.