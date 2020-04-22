Бывший вице-министр Казахстана Камалжан Надыров заразился коронавирусом

Бывший вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров заразился коронавирусом, передает Tengrinews.kz.
Об этом сообщил глава Минздрава Елжан Биртанов.
Биртанов напомнил о назначении Надырова на должность руководителя управления общественного здравоохранения Алматы, о котором стало известно накануне.
"Для усиления команды города предполагалось назначение на эту должность Надырова К. Т. Вместе с тем вчера поздно вечером у него подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", в связи с чем он госпитализирован для лечения.
Выражаю слова поддержки и скорейшего выздоровления моему коллеге Камалжану Талгатовичу!
В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка Абилдаева Т. Ш. приостановлена", - сообщил Биртанов.
Ранее сообщалось, что Камалжан Надыров освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана. Его место заняла Людмила Бюрабекова.
Источник: Tengrinews.kz.
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