В Италии проснулся самый крупный вулкан Европы

В Италии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы — Этна, сообщает Euroweekly News.
Извержение вызвало поток лавы, на небе появились большие и густые столбы дыма, которые были видны в 30 километрах от горы, в сицилийском городе Катания.
Вулкан начал проявлять признаки активности в пятницу. Извержение началось с взрыва, который поднялся до пяти километров и постепенно начал усиливаться.
По данным итальянских СМИ, извержение не подвергло опасности здоровью жителей.
Вулкан Этна активно извергается на протяжении 2700 лет, последнее извержение вулкана было зарегистрировано в июле 2019 года.
Источник: centralasia.media
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