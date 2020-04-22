В Италии проснулся самый крупный вулкан Европы

В Италии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы — Этна, сообщает Euroweekly News.

Извержение вызвало поток лавы, на небе появились большие и густые столбы дыма, которые были видны в 30 километрах от горы, в сицилийском городе Катания.

Вулкан начал проявлять признаки активности в пятницу. Извержение началось с взрыва, который поднялся до пяти километров и постепенно начал усиливаться.

По данным итальянских СМИ, извержение не подвергло опасности здоровью жителей.

Вулкан Этна активно извергается на протяжении 2700 лет, последнее извержение вулкана было зарегистрировано в июле 2019 года.

Источник: centralasia.media