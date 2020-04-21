(Видео) В Узбекистане сняли фильм о COVID-19

В Узбекистане сняли фильм о COVID-19, сообщил Телеграм-канал Koronavirus Info.

В 13-минтуном фильме описываются опасность, вызванная вирусом, его распространение и трагические последствия на примере человеческой жизни.

Источник: centralasia.media