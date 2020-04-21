В России за сутки выявлены 5642 случая коронавируса. Всего 52 763

За минувшие сутки в России зарегистрировано 5642 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает оперштаб.
Как сообщает РИА Новости, новые случаи выявлены в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567 (45,5%), говорится в сообщении.
Нарастающим итогом всего в стране зарегистрировано 52 763 случая (+12,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Источник: centralasia.media
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