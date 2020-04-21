В Узбекистане общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1657

По состоянию на 21 апреля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 составляет 1657, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.
За сутки были выявлены в стране 92 случая COVID-19. 20 апреля были выписаны 36 пациентов переболевшие короновирусом и переведены на реабилитацию.
На сегодня в Узбекистане от коронавирусной инфекции вылечилось 261 человек, пятеро скончались. Это болезнь впервые была выявлена в стране 15 марта.
Источник: Кабар
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