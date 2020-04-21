Арабские шейхи покупают «Ньюкасл»

Британское издание Daily Mail сообщило о том, что суверенный фонд из Саудовской Аравии достиг договоренности о приобретении английского футбольного клуба «Ньюкасл».
В данный переговоры находятся в завершающей стадии. Новые владельцы получат 80% акций клуба.
Новым президентом клуба станет Ясир Яль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Также Ясир Яль-Румайян имеет тесные отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, который является инициатором покупки и фактическим спонсором.
На момент приостановки английского чемпионата «Ньюкасл» располагался на 13-м месте в турнирной таблице.
Источник: reporter.kg
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