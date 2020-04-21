На утро 21 апреля в Казахстане зарегистрированы 97 случаев коронавируса. Всего 1949

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:35 в Казахстане зарегистрировано еще 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи обнаружены в городе Алматы - 62, Карагандинской области - 6, Туркестанской области - 5, городе Нур-Султан - 4, Костанайской области - 4, Жамбылской области - 4, Западно-Казахстанской области - 4, Восточно-казахстанской области - 3, городе Шымкент - 2, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1949 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 668;
- Нур-Султан - 390;
- Кызылординской области - 151;
- Карагандинской области - 99;
- Шымкент - 92;
- Акмолинской области - 82;
- Атырауской области - 80;
- Западно-Казахстанской области - 68;
- Туркестанской области - 65;
- Жамбылской области - 65;
- Алматинской области - 50;
- Павлодарской области - 33;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Костанайской области - 25;
- Мангистауской области - 13;
- Восточно-Казахстанской области - 11.
Источник: centralasia.media
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