На утро 21 апреля в Казахстане зарегистрированы 97 случаев коронавируса. Всего 1949

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:35 в Казахстане зарегистрировано еще 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи обнаружены в городе Алматы - 62, Карагандинской области - 6, Туркестанской области - 5, городе Нур-Султан - 4, Костанайской области - 4, Жамбылской области - 4, Западно-Казахстанской области - 4, Восточно-казахстанской области - 3, городе Шымкент - 2, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1949 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 668;

- Нур-Султан - 390;

- Кызылординской области - 151;

- Карагандинской области - 99;

- Шымкент - 92;

- Акмолинской области - 82;

- Атырауской области - 80;

- Западно-Казахстанской области - 68;

- Туркестанской области - 65;

- Жамбылской области - 65;

- Алматинской области - 50;

- Павлодарской области - 33;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Костанайской области - 25;

- Мангистауской области - 13;

- Восточно-Казахстанской области - 11.

Источник: centralasia.media