Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.

"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал Трамп в Twitter, передает РИА Новости.

Риторика Трампа и его коллег по администрации об "иностранном происхождении" коронавируса подвергается критике за подпитку антииммигрантских настроений в стране.

Трамп и иммиграционная реформа

Трамп избирался на президентский пост с обещанием навести порядок на южной границе и провести иммиграционную реформу. С победой на выборах он приступил к строительству стены на границе с Мексикой, а также ограничил, объяснив это угрозой терроризма, въезд в США для граждан и беженцев из семи преимущественно мусульманских стран.

Также Трамп не раз выражал недовольство существующей системой иммиграции, когда в страну попадают преимущественно родственники уже проживающих в США иммигрантов. Президент предлагал ввести новую систему, которая рассматривала бы полезность нового иммигранта для общества, включая уровень образования и работоспособность. Инициативы Трампа не нашли одобрения в конгрессе.

Коронавирус SARS-CoV-2, первоначально зафиксированный в Китае, распространился практически по всему миру. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество заболевших почти достигло 2,3 миллиона, 155 тысяч человек скончались. Число случаев заражения в США превысило 780 тысяч, умерли почти 42 тысячи человек.

Источник: ria.ru