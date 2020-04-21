Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал Трамп в Twitter, передает РИА Новости.
Риторика Трампа и его коллег по администрации об "иностранном происхождении" коронавируса подвергается критике за подпитку антииммигрантских настроений в стране.
Трамп и иммиграционная реформа
Трамп избирался на президентский пост с обещанием навести порядок на южной границе и провести иммиграционную реформу. С победой на выборах он приступил к строительству стены на границе с Мексикой, а также ограничил, объяснив это угрозой терроризма, въезд в США для граждан и беженцев из семи преимущественно мусульманских стран.
Также Трамп не раз выражал недовольство существующей системой иммиграции, когда в страну попадают преимущественно родственники уже проживающих в США иммигрантов. Президент предлагал ввести новую систему, которая рассматривала бы полезность нового иммигранта для общества, включая уровень образования и работоспособность. Инициативы Трампа не нашли одобрения в конгрессе.
Коронавирус SARS-CoV-2, первоначально зафиксированный в Китае, распространился практически по всему миру. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество заболевших почти достигло 2,3 миллиона, 155 тысяч человек скончались. Число случаев заражения в США превысило 780 тысяч, умерли почти 42 тысячи человек.
Источник: ria.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!