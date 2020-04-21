Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 7,9% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла уровня $25,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:12 мск.

Об этом сообщает ТАСС.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $26 за баррель 2 апреля текущего года.

По состоянию на 21:20 мск, сорт Brent торговался на уровне $25,53 за баррель (-9,1%). В свою очередь, нефть марки WTI с поставкой в июне потеряла 16,5%, достигала отметки в $20,9 за баррель.

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос до 75,18 руб. (+1,6%), а курс евро - до 81,64 руб. (+1,6%).

Источник: Кабар