В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1582

По состоянию на 14:30 часов 20 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1582, - сообщил Минздрав.

По состоянию на 14:30 часов 20 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1582, - сообщил Минздрав.

Прирост с 23-00 часов 19 апреля по настоящее время составил 17 случаев.

Источник: centralasia.media