Новые случаи коронавируса выявили в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Костанайской области

Зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане по состоянию на 12.30 20 апреля, передает Tengrinews.kz.

Из них в Нур-Султане - 2, в Алматы - 10, в Шымкенте - 9, в Костанайской области - 1. ⠀

На сегодняшний день в стране подтверждено 1757 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 383 случая, Алматы - 535 случаев, Карагандинской области - 93 случая, Акмолинской области - 82 случая, Атырауской области - 80 случаев, Жамбылской области - 61 случай, Шымкенте - 80 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 44 случая, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 30 случаев, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 149 случаев, Западно-Казахстанской области - 63 случая, Туркестанской области - 60 случаев, Костанайской области - 20 случаев.

Источник: Кабар