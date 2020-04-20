Новые случаи коронавируса выявили в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Костанайской области

Зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане по состоянию на 12.30 20 апреля, передает Tengrinews.kz.
Из них в Нур-Султане - 2, в Алматы - 10, в Шымкенте - 9, в Костанайской области - 1. ⠀
На сегодняшний день в стране подтверждено 1757 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 383 случая, Алматы - 535 случаев, Карагандинской области - 93 случая, Акмолинской области - 82 случая, Атырауской области - 80 случаев, Жамбылской области - 61 случай, Шымкенте - 80 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 44 случая, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 30 случаев, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 149 случаев, Западно-Казахстанской области - 63 случая, Туркестанской области - 60 случаев, Костанайской области - 20 случаев.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!