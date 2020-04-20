Президент Бразилии вышел на демонстрацию против карантина

В воскресенье в столице страны президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Times.

Протест, один из нескольких проведенных по всей стране в прошедшие выходные, включал призывы закрыть Парламент и Верховный суд и вернуться к военному правлению под руководством Болсонару. Также демонстранты выразили недовольство закрытием предприятий и тем, как внедряются карантинные меры на местном уровне.

Болсонару обратился к демонстрантам в столице Бразилиа, стоя в кузове грузовика, заявив, что все в стране должны понимать, что они подчиняются воле народа.

Издание отмечает, что лидеры Парламента и прочих ветвей власти крайне критично относятся к тому, как президент Болсонару справляется с пандемией коронавируса в Бразилии. В целом они согласны с тем, что карантинные меры необходимы для предотвращения катастрофы в сфере общественного здравоохранения.

По их мнению, президент Болсонару преуменьшает угрозу, которую вирус представляет для бразильцев, и утверждает, что ограничения, введенные большинством губернаторов в середине марта, могут нанести гораздо больший ущерб жизни людей и их здоровью, чем этот вирус.

Ранее Казинформ сообщал о том, что на прошлой неделе президент Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения, который выступал за строгие меры социальной изоляции, чтобы предотвратить перегруженность национальной системы здравоохранения притоком пациентов с COVID-19.

По состоянию на воскресенье в Бразилии было зарегистрировано 38 654 случаев коронавируса и 2 462 подтвержденных случая смерти.

«Антикарантинные пробеги» были также организованы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, где сторонники президента Болсонару на машинах объезжали улицы городов и размахивали флагами Бразилии.

Бывшие союзники считают, что президент Болсонару ставит под угрозу жизни людей, поощряя большие скопления народа в ходе пробегов и демонстраций.

Источник: Кабар