В Таджикистане за апрель от пневмонии умерли трое, контактировавших с ними поместили на карантин, - Минздрав

В Таджикистане за текущий месяц от пневмонии умерли трое, контактировавших с ними поместили на карантин, сообщает Asia-Plus со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

На очередном заседании штаба по профилактике коронавируса участники обсудили случаи смерти от пневмонии, которые привели к различным слухам в социальных сетях о том, что эти люди были инфицированы коронавирусом.

«Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Шодихон Джамшед сказал, что неблагоприятные погодные условия в последние дни негативно сказались не только на различных отраслях народного хозяйства, но и на здоровье граждан. Следовательно, в эти дни резко увеличилось количество заболеваний дыхательных путей, в том числе пневмонии», - сообщает пресс-служба.

«Не стоит раздувать сенсацию из-за резкого скачка заболевания пневмонией, так как это сезонное заболевание. На сегодня в республике среди граждан, охваченных карантином, не зарегистрировано инфекции коронавируса», - отмечает пресс-служба.

5 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что 61-летний мужчина в Джабборрасуловском районе скончался, возможно, от коронавируса. На следующий день врачи районной больницы, а также управление здравоохранения Согдийской области и Минздрав Таджикистана опровергли эти сообщения.

По официальной версии 61-летний Хабибуло Шодиев скончался от двусторонней пневмонии. Однако после его смерти, его родственников, врачей и медработников, которые с ним контактировали, поместили на карантин. На карантине также оказались более 400 больных районной больницы Дж. Расулова.

В ночь на 11 апреля в Дж. Расуловском районе скончался Ходжимухаммад Тошев, находившийся на карантине с конца марта. По данным Радио Озоди, Тошев контактировал с Абдуджалилом Шодиевым, братом умершего ранее от пневмонии 61-летнего Хабибулло Шодиева. По официальной версии мужчина умер от ишемической болезни сердца, а также у него была гипертония 2 степени.

16 апреля в больнице Спитамена умер еще один житель Дж.Расуловского района Муъминджон Мирбаротов, по данным врачей, от бронхопневмонии. Он несколько дней находился на амбулаторном лечении. Однако после ухудшения состояния, Мирбаротов был доставлен в больницу Спитаменского района. Его положили в реанимационное отделение с диагнозом пневмония и повышенное давление, и несмотря на предпринятые меры, умер от недостаточной деятельности бронхов и сердца.

По данным Минздрава, с 1 февраля до 17 апреля 7871 человек был помещен на карантин. На сегодняшний день на карантине остаются 1523 человека.

Также по данным радио Озоди, 13 апреля сотрудник прокуратуры Душанбе Джалолиддин Пиров был госпитализирован в столичную инфекционную больницу с диагнозом пневмония. Но через три дня его состояние резко ухудшилось и он был переведен в больницу Истиклол, где спустя несколько дней и скончался. 19 апреля прошли его похороны.

По словам родных, машина «скорой помощи» с медиками в защитных костюмах привезла гроб с телом во двор дома для прощания и сразу же увезла для погребения, говорится в сообщении.

После смерти Хабибуло Шодиева от двусторонней пневмонии, Asia-Plus обратилась в Минздрав Таджикистана с запросом о предоставлении статистики заболеваемости пневмонией в первом квартале 2019 и 2020 годов с анализом и сравнением.

Однако в Минздраве предоставили только статистику заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями в стране на 2019 год, пишет издание.

Директор Республиканского медицинского центра «Шифобахш» Хикматулло Шамсзода рассказал о статистике по пневмонии в этой больнице за 2019 год и за три месяца текущего года.

«За 2019 год в отделении пульмонологии нашей больницы были зарегистрированы 784 взрослых больных с диагнозом пневмония, 5 случаев смерти. За три месяца 2020 года был госпитализирован 261 больной, 2 случая смерти. В детском отделении пульмонологии в прошлом году лежали 458 детей, из которых скончались 18. А за три месяца текущего года 97 детей были госпитализированы с диагнозом пневмонии, 10 из них скончались», - сообщил он.

По его словам, многие больные поступают в больницу в крайне тяжёлом состоянии, особенно из районов, что усложняет работу врачей и приводит к тяжёлым последствиям и смерти.

Источник: centralasia.media