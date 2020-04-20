Как поддерживают врачей в Казахстане и Узбекистане

Каждый день в Кыргызстане пополняются ряды зараженных медиков.

На 19 апреля официально объявлено о 134 зараженных медицинских работниках.

Болеют «короной» и врачи, и медсестры в других странах и, в частности, у наших соседей. Напомним, что официально коронавирусная инфекция есть и в Казахстане, и Узбекистане. Только власти Таджикистана и Туркменистана продолжают заявлять, что у них случаев COVID-19 нет.

Казахстан

Официально Казахстан пополнил ряды стран, где зафиксированы случаи коронавируса 13 марта 2020 года. Именно в этот день было объявлено о выявлении COVID-19 сразу у четырех человек, прибывших 9 и 12 марта из Германии и Италии. Поэтому коронавирус казахи называют болезнью элиты. На 19 апреля, по данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране зарегистрировано 1711 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 401 пациент выздоровел и 19 человек скончались.

Более 400 человек от общего числа зараженных – это медицинские работники. Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на поддержку медикам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, выделена значительная финансовая поддержка. В зависимости от степени риска медицинские работники получат надбавку к заработной плате в размере от 212,5 тысячи тенге до 850 тысяч тенге (то есть от $500 до $2 тысяч соответственно). Зараженным медикам планируется выплачивать единовременно 2 миллиона тенге( около $4,7 тысячи), а в случае смерти – 10 миллиона тенге( $23,5 тысячи).

COVID-19 заставил власти Казахстана начать строить быстровозводимые больницы, правда, не временные, как в Китае, а капитальные. Сейчас соседи возводят одновременно два госпиталя специально для коронавирусных пациентов. Возле Нур-Султана – на 200 мест и в Алматы – на 280 мест. Еще одну больницу планируют построить в Шымкенте, но там проект пока на стадии согласования.

Узбекистан

В Узбекистан коронавирус тоже «прилетел» из Европы. Первой пациенткой с COVID-19 стала жительница Ташкента, вернувшаяся на родину из Франции в воскресенье 15 марта. А уже в понедельник, 16 марта правительство объявило о закрытии всех детских и учебных заведений — от детских садов до университетов. Было приостановлено транспортное сообщение с другими странами, закрыта граница. С 27 марта было остановлено любое пассажирское сообщение между регионами страны.

На 19 апреля в Узбекистане инфицировано 1565 человек и всего 5 человек умерли. Это небольшие цифры, учитывая, что население страны – 34 миллиона человек.

Как только коронавирус пришел в Узбекистан, там началось оперативное строительство карантинных пунктов и инфекционных больниц. Всего за пять дней с начала эпидемии был построен карантинный комплекс на 10 тысяч мест. За 28 дней отстроена многопрофильная больница на 310 коек. Еще пять больниц находятся на стадии завершения, причем три из них – в регионах.

27 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что «в период действия карантина врачам, эпидемиологам, контактирующим с больными коронавирусом, осуществляющим деятельность на объектах, в которые помещены зараженные, будут ежемесячно выплачиваться поощрительные выплаты в размере 25 миллионов сумов, медсестрам и лаборантам – 15 миллионов сумов, санитарным работникам – 10 миллионов сумов, иным работникам – 5 миллионов сумов». В пересчете на доллары выплаты составят около $2,5 тысячи, $1,5 тысячи, $1 тысячи и $500 соответственно. Тем медикам, которые заразятся коронавирусом при работе с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов ($10 тысяч). Если болезнь приведет к серьезным последствиям для здоровья или смерти, сам пострадавший или члены его семьи получат $26 040 тысяч.

На сегодня в Узбекистане 11 зараженных медиков.

Редакция Elgezit.kg по материалам СМИ.