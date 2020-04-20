В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1565

По состоянию на 23:00 часов 19 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1565, - сообщил Минздрав.

За сутки прирост составил 75 новых случаев. Это на 10 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Источник: centralasia.media