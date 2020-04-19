В Казахстане подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены в городе Алматы - 6, Павлодарской области - 4, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 3, Нур-Султане - 3, Жамбылской области - 2, Акмолинской области - 1, Карагандинской области - 1.
На 19 апреля в Казахстане зарегистрированы 1654 случаев заражения коронавирусом.
Источник: centralasia.media
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