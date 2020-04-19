В Казахстане подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Алматы - 6, Павлодарской области - 4, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 3, Нур-Султане - 3, Жамбылской области - 2, Акмолинской области - 1, Карагандинской области - 1.

На 19 апреля в Казахстане зарегистрированы 1654 случаев заражения коронавирусом.

Источник: centralasia.media