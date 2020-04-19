Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек

C начала пандемии от коронавируса умерли более 160,7 тыс. человек.

Больше всего жертв зарегистрировано в США, следом за которыми идут Испания и Италия. Эти же страны входят в тройку лидеров по числу случаев заражения COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По количеству умерших от заболевания лидируют США — 38,9 тыс. человек. Из них 13,1 тыс. скончались в городе Нью-Йорке, ставшим очагом распространения коронавируса в стране. На втором месте по числу жертв находится Италия — 23,2 тыс. человек, следом за ней идет Испания с 20,6 тыс. умерших.



США лидируют и по количеству заразившихся: в них зарегистрировано почти 735 тыс. случаев заболевания. Это больше, чем в Испании (194,4 тыс.), Италии (175,9 тыс.), Франции (152,9 тыс.) и Германии (143,7 тыс.) вместе взятых. Именно в таком порядке европейские страны расположились следом за США по числу подтвержденных случаев заражения.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, несмотря на улучшение обстановки с коронавирусом в некоторых странах, пандемия еще не достигла своего пика.

Комментируя ситуацию в Китае, из которого в конце прошлого года началось распространение коронавируса, Харрис отметила, что 90% новых случаев в стране являются завозными. Так, за прошедшие сутки в КНР выявили 16 новых заразившихся, из которых девять приехали из-за границы.

По словам руководителя группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжана Вэньхуна, новая вспышка может начаться в ноябре. Коронавирус более приспособлен к низким температурам, и есть вероятность, что зимой он будет распространяться быстрее, пояснил он.

Источник: centralasia.media