Президент США Трамп высказал предположение, что Китай мог преднамеренно вызвать эпидемию

Президент Дональд Трамп высказал предположение, что Китай мог преднамеренно вызвать эпидемию Covid-19, в которой погибло более 38 000 американцев.

Он также заявил, что должны быть последствия, если будет установлено, что Китай «сознательно ответственна». Об этом сообщает Bloomberg.

«Давайте посмотрим, что происходит с их расследованием. Но мы также проводим расследования», - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме в субботу. «Если это была ошибка, ошибка есть ошибка. Но если бы они были сознательно ответственны, да, тогда должны быть последствия».

По мнению Bloomberg, поскольку расследование действий Трампа в ответ на эпидемию усиливается, республиканцы в конгрессе пытаются обвинить Китай в вспышке коронавируса, которая началась в провинции Хубэй в конце 2019 года.

Источник: centralasia.media