Президент США Трамп высказал предположение, что Китай мог преднамеренно вызвать эпидемию

Президент Дональд Трамп высказал предположение, что Китай мог преднамеренно вызвать эпидемию Covid-19, в которой погибло более 38 000 американцев.
Он также заявил, что должны быть последствия, если будет установлено, что Китай «сознательно ответственна». Об этом сообщает Bloomberg.
«Давайте посмотрим, что происходит с их расследованием. Но мы также проводим расследования», - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме в субботу. «Если это была ошибка, ошибка есть ошибка. Но если бы они были сознательно ответственны, да, тогда должны быть последствия».
По мнению Bloomberg, поскольку расследование действий Трампа в ответ на эпидемию усиливается, республиканцы в конгрессе пытаются обвинить Китай в вспышке коронавируса, которая началась в провинции Хубэй в конце 2019 года.
Источник: centralasia.media
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