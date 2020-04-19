В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 85 и достигло 1490

По состоянию на 23:00 часов 18 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1490.

Как сообщили в Минздраве, за сутки в Узбекистане коронавирусная инфекция была подтверждена в общей сложности у 85 человек.

На настоящий момент выздоровели всего 194 человека, скончались 5 пациентов.

Источник: centralasia.media