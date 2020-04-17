Число случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 1390

По состоянию на 16:00 часов 17 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1390, - сообщила пресс-служба Минздрава.

Как сообщили, коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 10 граждан.

Источник: centralasia.media