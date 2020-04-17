Подробности В мире 17.04.2020 12:24 Просмотров: 1

В Узбекистане число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 31. Всего 1380

По состоянию на 10:00 часов 17 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1380, сообщил Минздрав. За сутки прирост больных составил 31 человек. Выздоровели в общей сложности 129 человек, скончались 4. Источник: centralasia.media