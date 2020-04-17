На утро 17 апреля в Казахстане 68 новых случаев коронавируса. Всего 1470

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:05 в Казахстане зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи зафиксированы в городе Алматы – 44, Кызылординской области - 9, Западно-Казахстанской области - 4, Карагандинской области - 3, Нур-Султане - 2, Туркестанской области – 2, Павлодарской области - 2, Шымкенте – 1, Атырауской области - 1.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 1470 случаев, из них:
- в городе Алматы - 461;
- Нур-Султан - 328;
- Кызылординской области - 143;
- Карагандинской области - 87;
- Акмолинской области - 81;
- Атырауской области - 72;
- Туркестанской области - 55;
- Жамбылской области - 53;
- Шымкент - 46;
- Западно-Казахстанской области - 30;
- Северо-Казахстанской области - 29;
- Алматинской области - 29;
- Павлодарской области - 15;
- Актюбинской области - 14;
- Мангистауской области - 12;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 7.
Источник: centralasia.media
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