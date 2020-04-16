В России зафиксировали 3448 новых случаев заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в России достигло 27 938, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки выявили 3448 новых больных (+14,1 процента) в 84 регионах: из них 1370 — в Москве, 467 — в Московской области, 154 — в Санкт-Петербурге. Погибли 34 человека.

Всего в России от коронавируса скончались 232 пациента, 2304 вылечились.

Пандемия COVID-19

Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) подвержены 185 стран. По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано как минимум 1,9 миллиона заболевших, свыше 123 тысяч из них умерли.

В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более двух миллионов человек, 137 тысяч погибли. Наибольшее число жертв — в США, Италии, Испании, Франции и Великобритании. Китай — изначальный эпицентр вспышки — несколько недель назад объявил о победе над эпидемией.

Источник: Кабар