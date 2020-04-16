Среди стран ЕАЭС цены растут быстрее всех в Кыргызстане

На фоне пандемии коронавируса в марте 2020 года во всех странах ЕАЭС отмечался рост потребительских цен и тарифов.
Однако самый большой прирост зафиксирован в Кыргызстане. Такие данные приводит Нацстатком республики.
Так, в марте по сравнению с февралем инфляция составила:
Армения — 0,5%,
Беларусь — 0,9%,
Казахстан — 0,9%,
Кыргызстан — 1,5%,
Россия — 0,6%.
Если сравнить март с декабрем 2019 года, ситуация выглядит следующим образом:
Армения — 1,7%,
Беларусь — 2,7%,
Казахстан — 2,3%,
Кыргызстан — 2,7%,
Россия — 1,3%.
С начала года в Кыргызстане больше всего подорожали продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) – на 5,2%.
По ожиданиям МВФ, 2020 год станет самым трудным за последние 25 лет для экономики Кыргызстана. Рост ВВП по итогам года может упасть на 4%.
Источник: Элгезит
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