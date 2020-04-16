Среди стран ЕАЭС цены растут быстрее всех в Кыргызстане

На фоне пандемии коронавируса в марте 2020 года во всех странах ЕАЭС отмечался рост потребительских цен и тарифов.

Однако самый большой прирост зафиксирован в Кыргызстане. Такие данные приводит Нацстатком республики.

Так, в марте по сравнению с февралем инфляция составила:

Армения — 0,5%,

Беларусь — 0,9%,

Казахстан — 0,9%,

Кыргызстан — 1,5%,

Россия — 0,6%.

Если сравнить март с декабрем 2019 года, ситуация выглядит следующим образом:

Армения — 1,7%,

Беларусь — 2,7%,

Казахстан — 2,3%,

Кыргызстан — 2,7%,

Россия — 1,3%.

С начала года в Кыргызстане больше всего подорожали продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) – на 5,2%.

По ожиданиям МВФ, 2020 год станет самым трудным за последние 25 лет для экономики Кыргызстана. Рост ВВП по итогам года может упасть на 4%.

Источник: Элгезит