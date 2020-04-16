В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1349

По состоянию на 10:00 16 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1349, сообщил Минздрав.

К утру диагноз был подтверждён еще у 47 граждан.



На сегодняшний день в стране от коронавируса выздоровели 107 человек, 4 пациента скончались.

Источник: centralasia.media