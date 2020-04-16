Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек

Число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 2 миллионов 63 тысяч 121 человека.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 81 тысячу 922 человека. Больше всего зараженных в США (638 тысяч 111), Испании (180 тысяч 659), Италии (165 тысяч 155), Германии (134 тысячи 753), Франции (134 тысячи 582) и Великобритании (99 тысяч 489).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 500 тысяч, за сутки показатель вырос на 25 тысяч 410 человек.

После заражения коронавирусом скончались 136 тысяч 938 человек (рост на 10 тысяч 257 за сутки). В том числе в Италии умерли 21 тысяча 645 человек, Испании — 18 тысяч 812, Франции — 17 тысяч 167.

В Кыргызстане зарегистрировали 466 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 295, Узбекистане — 1 тысячу 302, России — 24 тысячи 490. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.

Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.

Источник: 24.kg