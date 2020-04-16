Зеленский назначил нового посла Украины в Узбекистане

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла страны в Узбекистане.
Согласно указу главы Украины, Николай Дорошенко назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Узбекистане.
До этого назначения он работал послом Украины в Кыргызстане. На этом посту Дорошенко сменил Юрия Савченко, который завершил свою миссию в Узбекистане в марте 2019 года.
Источник: centralasia.media
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