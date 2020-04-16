Зеленский назначил нового посла Украины в Узбекистане

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла страны в Узбекистане.

Согласно указу главы Украины, Николай Дорошенко назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Узбекистане.

До этого назначения он работал послом Украины в Кыргызстане. На этом посту Дорошенко сменил Юрия Савченко, который завершил свою миссию в Узбекистане в марте 2019 года.

Источник: centralasia.media