×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
В мире
Просмотров: 12

Казахстан переходит в пик заболеваемости коронавирусом

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева сообщила, что Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz.

“Мы переходим в пиковую стадию заболеваемости. Уровень составляет 7 на 100 тысяч населения. В этой связи начинается полномасштабный скрининг, особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и имеет риск заражения. До 20 апреля будет активное тестирование. Наряду с этим медицинские организации переходят на усиленный противоэпидемический режим, где каждого пациента надо расценивать как потенциально зараженного, поэтому медики будут осуществлять помощь в средствах индивидуальной защиты”, – рассказала Актаева на брифинге.

По ее словам, руководители медорганизаций должны обеспечивать персонал средствами защиты, они несут за это ответственность.

“Просим медиков соблюдать настороженность при работе с пациентами, соблюдать меры безопасности”, – отметила вице-министр здравоохранения.

Источник: reporter.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить