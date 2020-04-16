Казахстан переходит в пик заболеваемости коронавирусом

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева сообщила, что Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz.

“Мы переходим в пиковую стадию заболеваемости. Уровень составляет 7 на 100 тысяч населения. В этой связи начинается полномасштабный скрининг, особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и имеет риск заражения. До 20 апреля будет активное тестирование. Наряду с этим медицинские организации переходят на усиленный противоэпидемический режим, где каждого пациента надо расценивать как потенциально зараженного, поэтому медики будут осуществлять помощь в средствах индивидуальной защиты”, – рассказала Актаева на брифинге.

По ее словам, руководители медорганизаций должны обеспечивать персонал средствами защиты, они несут за это ответственность.

“Просим медиков соблюдать настороженность при работе с пациентами, соблюдать меры безопасности”, – отметила вице-министр здравоохранения.

Источник: reporter.kg