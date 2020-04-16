Подробности В мире 16.04.2020 09:54 Просмотров: 9

В США от коронавируса умерли более 30 тысяч человек

Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 30 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Согласно последним данным, в стране умерли 30 826 тысяч человек. Общее число зараженных составило 637 716, вылечились от коронавируса 52 619 человек. Источник: Элгезит