В Узбекистане за сутки выявили 137 случаев коронавируса. Всего 1302

По состоянию на 22:30 15 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1302, - сообщил Минздрав.

За сутки в Узбекистане выявили 137 случаев коронавируса. По последним данным, в общей сложности вылечились от коронавируса 107 человек, скончались 4.

Источник: centralasia.media