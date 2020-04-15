В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 61 и составляет 1275

По состоянию на 16:00 часов 15 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1275, - сообщил Минздрав.

За несколько часов число случаев коронавируса увеличилось на 61. По последним данным, количество вылечившихся от коронавируса составляет 99 человек, скончались 4 пациента.

Источник: centralasia.media