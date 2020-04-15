В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек, сообщает оперштаб.

Это самый большой однодневный прирост с начала эпидемии в стране. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 198.

Больше всего погибших в Москве — 106 человек, на втором месте Подмосковье — 26. По пять человек умерли в Петербурге, Башкортостане и Чечне.

Также в стране установлен рекорд по выявленным случаям – 3 388 случаев за сутки. Общее количество зараженных людей выросло до 24 490.

Источник: centralasia.media