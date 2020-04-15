В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек, сообщает оперштаб.
Это самый большой однодневный прирост с начала эпидемии в стране. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 198.
Больше всего погибших в Москве — 106 человек, на втором месте Подмосковье — 26. По пять человек умерли в Петербурге, Башкортостане и Чечне.
Также в стране установлен рекорд по выявленным случаям – 3 388 случаев за сутки. Общее количество зараженных людей выросло до 24 490.
Источник: centralasia.media
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