Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 1214

По состоянию на 15 апреля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло еще на 49 человек и составляет 1214, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.
С 14 апреля в пяти крупных городах Ташкентской области (Чирчик, Алмалык, Бекабад, Янгиюль и Ангрен) вводится режим обязательной самоизоляции. С понедельника был введён такой же режим в городе Ташкенте и областных центрах.
По официальным данным, среди стран СНГ, самый высокий показатель Индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте (4.4 баллов), усилиями властей и сплоченности граждан обеспечена почти 100 проц. самоизоляция. Согласно рекомендациям ВОЗ, самоизоляция граждан является самым эффективным методом борьбы с COVID-19.
На сегодняшний день в Узбекистане коронавирусной инфекции вылечилось 99 человек, четверо скончались. Это болезнь впервые была выявлена в стране 15 марта.
Источник: Кабар
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