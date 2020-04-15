Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 1214

По состоянию на 15 апреля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло еще на 49 человек и составляет 1214, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.

С 14 апреля в пяти крупных городах Ташкентской области (Чирчик, Алмалык, Бекабад, Янгиюль и Ангрен) вводится режим обязательной самоизоляции. С понедельника был введён такой же режим в городе Ташкенте и областных центрах.

По официальным данным, среди стран СНГ, самый высокий показатель Индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте (4.4 баллов), усилиями властей и сплоченности граждан обеспечена почти 100 проц. самоизоляция. Согласно рекомендациям ВОЗ, самоизоляция граждан является самым эффективным методом борьбы с COVID-19.

На сегодняшний день в Узбекистане коронавирусной инфекции вылечилось 99 человек, четверо скончались. Это болезнь впервые была выявлена в стране 15 марта.

Источник: Кабар