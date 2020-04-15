В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 52 и составляет 1165

По состоянию на 23:00 часов 14 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1165, - сообщил Минздрав.

Как сообщается, коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 52 граждан.

По последним данным, количество выздоровевших составляет 99 человек, скончались 4 человека.

Источник: centralasia.media