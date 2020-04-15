В Казахстане зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом

В Казахстане зарегистрированы 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Новые случаи зафиксированы в Нур-Султане - 14, Алматы - 8, Атырауской области - 6, Кызылординской области - 2, Павлодарской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1, Актюбинской области - 1.

На данный момент в стране всего выявлены 1232 случая коронавируса.

Источник: centralasia.media