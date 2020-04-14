Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,9 миллиона человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 1 миллион 920 тысяч 918 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 582 тысячи 468 человек, следом идут Испания – 170 тысяч 99, Италия – 159 тысяч 516.

Жертвами коронавируса в мире стали 119 тысяч 686 человек. В Италии умерли 20 тысяч 465 человек, Испании — 17 тысяч 756, Франции – 14 тысяч 967.

По Кыргызстану на утро 14 апреля выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 430. Умерло 5 человек, выздоровело 71.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Элгезит