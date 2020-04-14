США введут санкции против стран, не забирающих своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который в условиях пандемии коронавируса предоставляет органам власти право налагать санкции на страны, которые отказываются от репатриации своих граждан или неоправданно ее задерживают.

Эти страны «создают неприемлемый риск для здоровья американцев». «США должны иметь возможность влиять на репатриацию иностранцев и нарушение законов США», — говорится в документе, опубликованном Белым домом.

Как отмечается, отказ или задержка мешает органам национальной безопасности выполнить необходимые задачи по борьбе с пандемией COVID-19. Информация о таких нарушениях должна быть предоставлена госсекретарю США Майку Помпео главой Агентства национальной безопасности США. Глава Госдепартамента, со своей стороны, должен в течение 7 дней принять решение о введении визовых или иных ограничений для таких стран.

Введенные санкции могут быть отменены, если органы национальной безопасности проинформируют Госдепартамент о том, что наказанная страна начала принимать своих граждан.

Меморандум, который будет действовать до 31 декабря 2020 года, был опубликован после того, как многие страны закрыли свои границы из-за распространения пандемии.

В настоящее время США является наиболее пострадавшей от вируса страной. Там зарегистрировано более 557 тысяч случаев заражения и более 19 тысяч смертей. Во всем мире на данный момент инфицированы около 1,9 миллиона человек, более 114 тысяч умерли и более 376 тысяч вылечены.

Источник: Элгезит