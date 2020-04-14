В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 998

По состоянию на 23:00 часов 13 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 998, - сообщила пресс-служба Минздрава.

Как сообщили в министерстве, коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 64 граждан. За сутки выявлено 133 инфицированных граждан.

Источник: centralasia.media