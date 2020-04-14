В Казахстане число заражённых коронавирусом достигло 1091

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:40 в Казахстане зарегистрированы 112 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день в стране количество заражённых достигло 1091 человека, из них скончались 10.

Источник: centralasia.media