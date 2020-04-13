В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Общее число заболевших составляет 18 тыс. 328 человек.
Новые эпизоды выявлены в 62 регионах страны. Больше всего в Москве - 1355. В Московской области 495 новых заболевших, в Петербурге - 121, в Тверской области - 44, в Краснодарском крае - 41.
Количество умерших от COVID-19 в РФ выросло до 148. За сутки скончались еще 18 человек.
Поправились за последние 24 часа еще 179 человек, общее число выздоровевших достигло 1470.
Источник: Кабар
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