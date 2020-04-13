В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 896

По состоянию на 10:00 часов 13 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 896.

К утру 13 апреля количество случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 31 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.



По последним данным, общее число выздоровевших составляет 66 человек, количество скончавшихся 4.

Источник: centralasia.media