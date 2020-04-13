Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 972 человек

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:10 зарегистрированы еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Карагандинской области.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
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На сегодняшний день в стране подтвержден 972 случая регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 253
- Алматы - 172;
- Кызылординской области - 119;
- Карагандинской области - 76;
- Акмолинской области – 71;
- Атырауской области - 59;
- Жамбылской области - 46;
- Туркестанской области - 43;
- Шымкент - 38;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Алматинской области - 21;
- Актюбинской области - 11;
- Павлодарской области - 10;
- Мангистауской области - 10;
- Западно-Казахстанской области - 9;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Костанайской области - 3.
Источник: centralasia.media
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