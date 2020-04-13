Борис Джонсон выписан из госпиталя после лечения от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавируса COVID-19.

Об этом изданию SkyNews заявил представитель премьера. Он уточнил, что Джонсон по настоянию врачей пока не вернется к работе.

Би-би-си сообщает, что глава британского правительства продолжит восстановление с своей резиденции Чеккерс.

Источник: Азаттык