В Казахстане выявлены ещё 24 зараженных коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:30 в Казахстане зарегистрированы 24 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав.

Новые случаи зарегистрированы в Кызылординской области - 1, Алматинской области - 9, городе Алматы - 5, Туркестанской области - 7, городе Нур-Султан - 2.

На 12 апреля по Казахстану зафиксирован 951 случай коронавируса.

Источник: centralasia.media