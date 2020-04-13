В Казахстане выявлены ещё 24 зараженных коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:30 в Казахстане зарегистрированы 24 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав.
Новые случаи зарегистрированы в Кызылординской области - 1, Алматинской области - 9, городе Алматы - 5, Туркестанской области - 7, городе Нур-Султан - 2.
На 12 апреля по Казахстану зафиксирован 951 случай коронавируса.
Источник: centralasia.media
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