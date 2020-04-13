Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 865 человек

По состоянию на 23:00 часов 12 апреля число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане составляет 865 человек.
За день выявили 98 новых случаев, сообщила пресс-служба Минздрава.
Общее число выздоровевших составляет 66 человек, количество скончавшихся 4.
Источник: centralasia.media
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