Каждый пятый погибший в Швеции от коронавируса – иммигрант

43 человека, которые умерли в Стокгольме от COVID-19 до 4 апреля, были ассирийцами или сирийцами.
Шведские СМИ постоянно обращают внимание общественности на то, что распространение коронавируса в иммигрантских пригородах значительно выше, чем в других частях Стокгольма.
Когда в Стокгольме скончались от коронавируса первые пятнадцать человек, то была обнародована информация, что шестеро из них являются сомалийскими шведами, пишет «Стокгольм сейчас».
После этого не было никакой статистики о этническом составе умерших, кроме той, что соотношение числа заражённых к общему числу жителей в иммигрантских пригородах значительно выше, чем в богатых районах Стокгольма.
Но журналисты газеты Svenska Dagbladet этим не удовлетворились и самостоятельно выяснили сколько ассирийцев/сирийцев пострадали от коронавируса. «Из 225 умерших до 4 апреля 43 человека являются ассирийцами/сирийцами. Это почти каждый пятый. Я знал некоторых из них, а также их детей или родственников. Самому младшему было 56 лет, самому старшему – 89. У самого младшего не было основного заболевания. 7 из 20 семей, с которыми я общался, заявляют, что не знали ни о каком основном заболевании их близкого», – пишет репортёр Svenska Dagbladet Нури Кино.
Так как нет никакой статистики о этническом составе скончавшихся, то Сирийская православная молодежная лига помогла журналисту в проведении опроса.
К настоящему времени в Стокгольме скончались 486 человека с подтверждённым COVID-19.
Якуб Ада, мастер похоронных дел, был ответственен за похороны 39 ассирийцев/сирийцев.
«Мы получаем по несколько звонков в день. Последние три дня были самыми тяжёлыми. Мне все время звонят родственники усопших. Дети спрашивают: как похоронить их близких?" – говорит он.
Источник: newdaynews.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!