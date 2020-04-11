COVID-19: В мире более 1,7 млн зараженных

В мире на 11 апреля количество зараженных коронавирусной инфекцией составило более 1 млн 700 тыс. человек.
Количество смертей от коронавируса достигло 102 тыс.
В Китае за сутки выявили 46 зараженных, в Бразилии — 154, Пакистане — 93, Мексике — 403, Таиланде — 45, Украине — 308, Узбекистане — 45, Кыргызстане — 41.
Как сообщает ВВС, в Сингапуре за последние дни количество подтвержденных случаев резко взлетело. В четверг было зарегистрирован самый высокий показатель выявленных заражений за сутки - 287 случаев. Днем ранее их было 142.
Источник: centralasia.media
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